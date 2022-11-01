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11:23, 1 ноября 2022Мир

Захарова оценила переписку Трасс с Блинкеном после взрыва на «Северных потоках»

Захарова заявила, что ждет ответ о переписке Трасс с Блинкеном по «Северным потокам»

Фото: Yura Fresh / Unsplash

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила информацию о якобы переписке между бывшим премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном сразу после взрывов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и заявила, что ждет официальный ответ от Лондона. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Честно говоря, мне все равно, кто и как получил эту информацию. Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: "Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами "it’s done"?» — написала Захарова.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц выдвинул на своей странице в Twitter теорию, согласно которой российская сторона узнала, «что Британия подорвала трубопроводы "Северного потока" совместно с США» из-за переписки эк-премьера Британии с Блинкеном.

«Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену, в котором говорилось: "Все сделано", через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал», — заявил он, при этом не пояснив, откуда получил сведения и на чем основаны его утверждения.

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Виктория Кондратьева
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