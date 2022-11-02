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19:14, 2 ноября 2022Наука и техника

Президент «Калашникова» рассказал о разработке экипировки третьего поколения

Президент «Калашникова» Лушников рассказал о разработке экипировки третьего поколения

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), который входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех», работает над экипировкой третьего поколения. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

«Вы знаете, что экипировка "Ратник" — это второе поколение. Мы сейчас переходим к разработке третьего поколения. И ЦНИИточмаш — ключевой институт в этом процессе. Это его основная компетенция. (...) Когда мы говорим об экипировке, там несколько систем, в том числе система поражения. Туда, конечно, входят и боеприпасы к стрелковому оружию. Рассматриваются разные варианты баллистических решений. Это все сейчас идет в работу. Подробностей я не могу сказать, но работа эта ведется», — сказал Лушников.

В октябре в госкорпорации «Ростех» сообщали, что темпы производства экипировки военнослужащего «Ратник» нарастили по просьбе Минобороны России.

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В том же месяце источник РИА Новости рассказал, что научно-исследовательские работы по созданию экипировки четвертого поколения «Легионер» завершатся до конца 2023 года.

В августе в «Ростехе» сообщили, что шлем 6Б47 экипировки «Ратник» на 40 процентов превосходит аналогичные решения из стран НАТО.

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Даниил Иринин
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