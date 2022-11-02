Глава Минпромторга призвал торговые сети не торопиться с экспансией в ЛНР и ДНР

Глава Минпромторга Мантуров призвал торговые сети не торопиться с экспансией в ЛНР и ДНР

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров призвал торговые сети не торопиться с экспансией в вошедшие в состав России новые регионы, в том числе Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), пишет РБК. Министр назвал такие шаги преждевременными, так как местная торговля в этих областях «обеспечивает население всем необходимым».

«Говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым», — подчеркнул министр. Мантуров добавил, что целесообразнее развивать на этих территориях оптовые рынки и ярмарки.

Как отмечает РБК, ни один федеральный ретейлер пока не давал комментариев по поводу возможного выхода в новые регионы, однако премьер ДНР Виталий Хоценко сообщал, что с «рядом крупных торговых сетей» велись об этом переговоры. В сентябре «Коммерсантъ» писал, что развитие на новых территориях может начать крупнейший сетевой оператор из Крыма «Пуд», связанный со структурами бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. 30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в РФ новых регионов.