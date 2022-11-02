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15:18, 2 ноября 2022Бывший СССР

В Армении назвали заявления Лукашенко несоюзническими

Пресс-секретарь МИД Армении Унанян назвал несоюзническими заявления Лукашенко
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о положении дел на армяно-азербайджанской границе являются необоснованными и несоюзническими, сказал ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Не считаем уместным комментировать сумбурные, необоснованные заявления президента Белоруссии, которые не имеют ничего общего с логикой переговоров, а также не являются союзническими и партнерскими, ставят под сомнение обязательства государства-участника, подписанные им в рамках ОДКБ», — заявил Унанян.

Ранее Лукашенко прокомментировал ситуацию на армяно-азербайджанской границе и призвал другие страны не пытаться присоединиться к переговорному процессу, где Россия выступает в качестве посредника. «Закончилась война. Ясно, чем закончилась. Определились стороны, что им нужен посредник. Это норма, классика. Естественно, это Россия», — сказал белорусский лидер.

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Василий Мека
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