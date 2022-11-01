Лукашенко призвал не «телепаться» возле России на армяно-азербайджанской границе

Лукашенко назвал достаточным число наблюдателей на армяно-азербайджанской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал достаточным число наблюдателей на армяно-азербайджанской границе и призвал не «телепаться возле России», которая уже выступает посредником в конфликте. Его цитирует «Белта».

«Закончилась война. Ясно, чем закончилась. Определились стороны, что им нужен посредник. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России. Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, Ираном там, и между Арменией и Азербайджаном и так далее. Ну что еще надо?» — заявил Лукашенко.

Президент уверен, что наблюдателям из Белоруссии и других стран на армяно-азербайджанской границе делать нечего. «Чего там телепаться возле России?» — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко, обсуждая вопросы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, призвал закончить конфликт в Нагорном Карабахе и не допустить обострения на таджикско-киргизской границе.