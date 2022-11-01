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12:02, 1 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко призвал забить «железобетонный кол»

Президент Белоруссии Лукашенко призвал забить «железобетонный кол», говоря об ОДКБ
СюжетОбострение в Нагорном Карабахе:

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал забить «железобетонный кол», обсуждая вопросы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова приводит «БЕЛТА».

«Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать, и забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация», — сказал Лукашено.

Белорусский лидер подчеркнул, что необходимо заканчивать конфликт в Нагорном Карабахе и не допустить обострения ситуации на таджикско-киргизской границе. По его словам, ОДКБ создана не с целью решения «внутренних политических каких-то проблем».

31 октября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели трехстороннюю встречу в Сочи. В совместном заявлении главы государств отметили важность активной подготовки к заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

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Кристина Есикова
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