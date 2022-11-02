Власти Калифорнии раскритиковали автопилот Tesla

Bloomberg: Tesla впервые показал властям Калифорнии функции своего автопилота

Tesla продемонстрировала властям Калифорнии систему автономного вождения (Full Self-Driving, FSD). Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно журналистам агентства, автопроизводитель впервые пригласил на тесты и показал функции автопилота специалистам Департамента транспортных средств Сакраменто (DMV). Ранее Tesla препятствовала демонстрации технологии местным чиновникам из-за их скептических высказываний в адрес корпорации. Кроме сотрудников DMV на полигоне присутствовали представитель дорожной полиции и внешние консультанты департамента.

По словам источников, по крайней мере двое из консультантов выступили с критическими заявлениями в отношении функции полного автопилота. «Мы ценим постоянную помощь Tesla в предоставлении информации о последних обновлениях Full Self-Driving Beta», — публично прокомментировал тесты глава DMV Мигель Акоста.

Журналисты агентства отметили, что Tesla была против приглашения конкретных сотрудников транспортного департамента и внешних специалистов, которые ранее негативно выступали по отношению к беспилотным технологиям. «Я сомневаюсь, уместно ли включать ваших консультантов, которые сделали негативные публичные заявления о Tesla», — сообщала в письме Акосте представитель Tesla Дженнифер Коэн. Кроме того, присутствовавший на тестировании независимый исследователь Стивен Шладовер ранее в статье для Los Angeles Times назвал автопилот Tesla «очень вредным».

В конце октября глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания не получит одобрение для выпуска полного автопилота до конца года. По словам предпринимателя, регулирующие органы в США не дали одобрение на появление Full Self-Driving.