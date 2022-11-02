Польша изъяла у посольства России базу отдыха

Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой

Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха. Об этом сообщил замминистра климата и окружающей среды республики Эдвард Сярка, передает ТАСС.

Уточняется, что объект, расположенный в лесничестве Яблонна под Варшавой, российская дипмиссия арендовала с 1980-х годов. Сотрудники Государственного лесничества изъяли и взяли под охрану имущество, сейчас проводится инвентаризация и техническая оценка объектов.

Сярка отметил, что позднее «будут предложены новые варианты использования этой территории».

2 марта МИД Польши сообщил о начале процесса изъятия объектов недвижимости России в стране. В частности, это коснется здания школы при российском посольстве. В еще одном здании ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта. По мнению ведомства, два объекта недвижимости, которые будут изъяты в первую очередь, находятся во владении России незаконно.

В апреле в Варшаве местные власти заняли здание, являющееся российской дипломатической недвижимостью. По словам посла РФ в Польше Сергея Андреева, Москва потребовала освободить его.