Путину предложили создать в Севастополе базу по разработке морских дронов

Развожаев предложил Путину создать в Севастополе базу по разработке морских дронов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил президенту России Владимиру Путину создать в городе базу по разработке морских дронов. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что производство может быть развернуто с учетом производственной базы судостроительного предприятия «Севастопольский морской завод», а также опыта местных сотрудников научно-образовательного центра и госуниверситета.

«Можно было бы сделать в Севастополе центр развития надводных и подводных аппаратов», — заметил глава города. Развожаев добавил, что большие компетенции в данном вопросе есть с советских времен, в частности у Приборостроительного морского завода города.

9 ноября прошлого года сообщалось, что в России испытали морскую версию беспилотника КУБ-БЛА. Барражирующий боеприпас разработали в компании Zala Aero (входит в группу компаний «Калашников»). В основе разработки лежит концепция, которую представили на международном форуме «Армия-2021».

