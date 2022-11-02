Украинцев призвали готовиться к сложной зиме

Премьер Украины Шмыгаль призвал жителей страны готовиться к сложной зиме

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев готовиться к сложной зиме. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Шмыгаль заявил, что правительство республики продолжает обсуждать с партнерами увеличение поставок оборудования для восстановления инфраструктуры, а также мобильных источников питания и обогрева. По его словам, в настоящий момент Украине помогают 12 государств, а системные операторы некоторых стран Европы передавали компании «Укрэнерго» оборудование последние восемь месяцев.

Премьер подчеркнул, что у республики будут резервы для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры, однако призвал граждан страны подготовиться и самим к непростой зиме и запастись для этого всем необходимым.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти города рассматривают все сценарии того, как киевляне будут пережидать зиму. При этом он отметил, что среди возможных вариантов — полное отсутствие света, воды и тепла.