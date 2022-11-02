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17:20, 2 ноября 2022Путешествия

Молния ударила в находящийся в небе самолет и попала на фото

Daily Star: в летевший из Хавардена в Гамбург самолет Airbus ударила молния

Кадр: Glenn Smethurst / Daily Post Wales

В Великобритании в находящийся в небе самолет попала молния. Момент смогли запечатлеть на видеорегистратор. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел во вторник, 1 ноября. В Airbus Beluga сразу же после вылета из аэропорта Хаварден в Уэльсе ударила молния. Отмечалось, что после этого воздушное судно смогло продолжить полет в немецкий Гамбург в обычном режиме и приземлилось в пункте назначения по расписанию.

Однако местные жители признались, что были напуганы происшествием. По их словам, удар сопровождался мощной белой вспышкой, что видно на фото, а также оглушительным звуком «взрыва». После попадания молнии в самолет британцы также пожаловались на отключение электроэнергии и потерю телевизионного сигнала в этом районе.

Ранее, в октябре, у попавшего под град с грозой самолета авиакомпании Latam оторвало носовую часть фюзеляжа. Также отказал один из двигателей. Тем не менее воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения.

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Дарья Рыбак
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