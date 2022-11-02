Дети мигрантов избили российского подростка во дворе школы и попали на видео

Дети мигрантов жестоко избили подростка во дворе школы в Новолуговом под Новосибирском

Дети мигрантов жестоко избили 14-летнего подростка во дворе школы в селе Новолуговое Новосибирской области. Конфликт попал на видео, кадры потасовки опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На появившемся видео видно, как словесный конфликт между двумя подростками перерастает в драку. Другие несовершеннолетние не пытаются вмешиваться и со смехом снимают происходящее на телефоны.

Позже выяснилось, что во время одного из уроков между одноклассники в российском регионе произошла ссора. После окончания занятий на территории школы 13-летний подросток избил 14-летнего.

Впоследствии мальчик был доставлен в больницу с множественными телесными повреждениями, пишет NGS.RU.

Произошедшим заинтересовались новосибирские следователи. Они инициировали вопрос о передаче материалов проверки по избиению 14-летнего мальчика в школе в Новолуговом.

Кроме того, ситуацию прокомментировал член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов. По его словам, в Новосибирской области действует этническая организованная преступная группа, состоящая из несовершеннолетних, которые вымогают деньги у российских подростков. Правозащитник пообещал разобраться в произошедшем.

Ранее в Пермском крае строители-мигранты избили 13-летнего мальчика из-за сломанного бордюра.