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23:17, 2 ноября 2022Мир

Американские избиратели заявили об ухудшении экономики США из-за Байдена

Wall Street Journal: 54 процента американцев заявили, что Байден нанес урон экономике США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

По результатам социологического опроса, проведенного совместно с компаниями Impact Research и Fabrizio Lee, 54 процента американских избирателей заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена нанесла урон экономике страны, пишет газета Wall Street Journal.

Исследование выявило, что лишь 27 процентов респондентов считают, что действующее правительство Соединенных Штатов поспособствовало ее укреплению. Кроме того, 55 процентов опрошенных американцев раскритиковали работу Байдена в целом, в то время как лишь 43 процента поддержали службу президента.

Респонденты также высказались относительно работы экс-президента США Дональда Трампа, говорится в материале. Половина из них назвала ее удовлетворительной, остальные опрошенные дали негативную оценку. Отмечается, что если бы предстоящие в 2024 году президентские выборы проводились в день опроса с участием обоих политиков, то каждый из них набрал бы по 46 процентов голосов избирателей. Остальные 8 процентов респондентов не смогли определиться, кого бы они поддержали.

Ранее сообщалось, что Байден со старшими советниками готовится к потенциальному участию в выборах 2024 года. С сентября этого года американский лидер проводил встречи в Белом доме совместно со своей супругой Джилл.

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Варвара Кузьмина
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