Президент Байден по ошибке назвал обрушившийся на США осенью ураган «Иан» «Иваном»

Президент США Джо Байден ошибся в названии обрушившегося на США осенью урагана «Иан», назвав его «Иван», передает РИА Новости.

«В прошлый раз я был во Флориде почти месяц назад из-за урагана "Иван". "Иан", извините», — сказал глава государства.

Ранее Байден назвал спецоперацию на Украине войной в Ираке. Политик запутался в деталях смерти старшего сына Бо Байдена. Он объяснил свою ошибку тем, что во время речи думал о нем. Бо Байден проходил службу в республике в 2008-2009 годах, однако умер в 2015 году из-за рака мозга.

