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00:35, 2 ноября 2022Мир

Байден запутался в деталях смерти своего старшего сына

Байден запутался в деталях смерти своего старшего сына и заявил о его гибели в Ираке
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден назвал спецоперацию на Украине войной в Ираке и рассказал, что там погиб его сын, пишет Washington Examiner.

Во время своего выступления во Флориде американский лидер оговорился и перепутал Украину с Ираком. «Инфляция — это сейчас мировая проблема из-за войны в Ираке и последствий для нефти из-за действий России. Простите, война на Украине», — уточнил он.

Политик запутался в деталях смерти старшего сына Бо Байдена. Он объяснил свою ошибку тем, что во время речи думал о нем. «Я подумал об Ираке, потому что там погиб мой сын. Дело в том, что именно поэтому инфляция выросла. У нас самый низкий уровень инфляции», — отметил глава государства.

Бо Байден проходил службу в республике в 2008-2009 годах, однако умер в 2015 году из-за рака мозга. По мнению американского президента, именно в Ираке у сына начало развиваться смертельно опасное заболевание. Кроме сына, Байден также потерял первую супругу Джо Нейлию и дочь Наоми в автомобильной аварии.

Ранее Байден попросил свою семью «следить за собой» во время предвыборной гонки.

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Марина Совина
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