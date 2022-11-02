Reuters: Британия внесла в санкционный список экс-главу компании Evraz Александра Абрамова

Великобритания ввела санкции против четырех российских бизнесменов. В санкционных списках оказались экс-глава совета директоров горно-металлургической компании Evraz Александр Абрамов, а также ее бывший президент Александр Фролов, член совета директоров «Сибура» Альберт Шигабутдинов и гендиректор «Татавтодора» Айрат Шаймиев, пишет Reuters со ссылкой на слова главы британского МИД Джеймса Клеверли.

Их активы в Великобритании заморозят, а въезд в страну запретят. «Выбирая целью [санкций] этих людей, мы усиливаем экономическое давление на [президента России Владимира] Путина и будем продолжать делать это до тех пор, пока Украина не победит», — заявил Клеверли.

В рейтинге российских миллиардеров Forbes Абрамов занимает 21-е место, Фролов — 37-е, Шигабутдинов — 74-е, а Шаймиев, который является сыном первого президента Татарстана, значится 80-м.

Великобритания уже ввела санкции против ряда российских бизнесменов и банкиров, в частности, против Романа Абрамовича, президента и председателя правления ВТБ Андрея Костина, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы «Русала» Олега Дерипаски, президента «Транснефти» Николая Токарева и других. Согласно сайту британского правительства, в общей сложности с 15 марта под санкции попали более 1200 российских граждан и 120 организаций.

