Лидер U2 рассказал об отказе наркозависимому другу незадолго до его суицида

Боно рассказал об отказе наркозависимому другу в личной просьбе незадолго до его суицида

Лидер группы U2 Боно рассказал, как незадолго до суицида наркозависимого друга отказал ему в личной просьбе. О грустной истории дружбы с участником австралийской рок-группы INXS Майклом Хатченсом он написал в своей книге Surrender: 40 Songs One Story, отрывок из которой опубликован на Apple News.

По словам 62-летнего рок-музыканта, они с женой дружили в 1990-е с Хатченсом и его партнершей Полой Йейтс. «Их все глубже засасывало в воронку употребления наркотиков, и это было сложно для всех, особенно для их семьи, особенно для самых младших ее членов», — вспоминает Боно.

Когда поведение наркозависимой пары изменилось, дружить с ними стало трудно, а встречи проходили в напряженной обстановке, продолжил Боно. Дружба закончилась, когда в 1996 году Хатченс и Йейтс попросили Боно и его жену стать крестными родителями их новорожденной дочери Тайгер, но получили отказ.

22 ноября 1997 года Хатченса нашли мертвым в его номере в отеле — он покончил с собой. «Его партнерша погибла от передозировки наркотиков в 2000 году. Мы и представить не могли, что они так рано умрут. Я и сейчас не верю, что написал это», — заключил Боно.

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