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18:37, 28 октября 2022Забота о себе

Звезда «Дивергента» рассказала о переломе ноги из-за смерти матери

Эшли Джадд призналась, что сломала ногу из-за рассеянности и горя из-за смерти матери

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Звезда фильма «Дивергент» Эшли Джадд рассказала о том, как она пережила смерть матери. В беседе с профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе генетиком Джонатаном Флинтом в рамках серии лекций и бесед «Открытое мышление» она призналась, что сломала ногу из-за рассеянности и горя из-за потери близкого человека.

Джадд призналась что это был странный перелом и предположила, что его бы не было, если бы не ее подавленное душевное состояние в тот момент. Актриса пояснила, что в последние месяцы в их семье произошло несколько несчастных случаев: кто-то упал с лестницы, кто-то попал в ДТП, а с ней произошел перелом. «Но это происшествие помогло мне отвлечься от проекта, над которым тогда работала, и посвятить себя горю и трауру. Особые страдания мне причиняет то, что я нашла мать мертвой», — пояснила звезда Голливуда.

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Актриса также напомнила, что годом ранее сломала ногу в четырех местах во время поездки в Конго. По словам Джадд, на операционном столе она оказалась лишь спустя 55 часов после инцидента.

Актриса призналась, что после самоубийства матери в апреле 2022 года она горевала так сильно, что некоторое время в ее доме постоянно находились близкие, чтобы поддержать. Один из друзей даже спал с ней в одной кровати и держал ее за руку.

Мать голливудской звезды известная кантри-певица Наоми Джадд добровольно ушла из жизни за день до того, как ее со старшей дочерью, тоже певицей Вайноной Джадд, включили в Зал славы.

54-летняя Джад известна по таким фильмам, как «Дивергент», «Падение Олимпа», «Схватка», «Фрида», «Время убивать», «Путь домой», «Зубная фея» и «Липучка». Она прославилась не только как актриса, но и как дизайнер, филантроп и общественная активистка.

Ранее звезда трилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс рассказал о новых проблемах из-за своей неизлечимой болезни. Он пожаловался на частые падения и переломы из-за болезни Паркинсона.

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Вера Владзиевская
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