Звезду «Дивергента» госпитализировали после несчастного случая в Конго

Американскую актрису Эшли Джадд госпитализировали после несчастного случая, произошедшего во время поездки в Конго. Об этом сама артистка рассказала в интервью, запись которого опубликована в Instagram-аккаунте журналиста The New York Times Николаса Кристофа.

Знаменитость споткнулась о бревно в тропическом лесу и сломала ногу. Она поделилась, как лежала на земле пять часов и «выла, как дикое животное», пока ее не вынесли из леса при помощи гамака. По словам Джадд, на операционном столе она оказалась лишь спустя 55 часов после инцидента.

«Я нахожусь в отделении интенсивной терапии в Южной Африке. Я приехала сюда из Конго, страны, которую я очень люблю и которая, к сожалению, не оборудована для лечения таких серьезных травм, как у меня», — рассказала артистка.

Она пожалела жителей Конго, которые не могут рассчитывать на такую же качественную помощь со стороны врачей. Джадд предположила, что потеряла бы ногу, если бы не была знаменитостью и не имела медицинскую страховку.

52-летняя Джад известна по таким фильмам, как «Дивергент», «Падение Олимпа», «Схватка», «Фрида», «Время убивать», «Путь домой», «Зубная фея» и «Липучка». Она прославилась не только как актриса, но и как дизайнер, филантроп и общественная активистка.