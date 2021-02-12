Актеры покинули сериал «Поколение» из-за использования трупов кошек на съемках

Двое участников массовки покинули сериал «Поколение» из-за использования трупов кошек. Об этом сообщает издание Variety.

Актеры отказались принимать участие в проекте HBO Max, когда во время съемок эпизода с уроком биологии создатели шоу принесли на площадку мертвых животных. При этом артистов не предупредили о том, что в сцене будут использоваться настоящие кошки.

В HBO Max заявили, что все актеры были проинформированы о содержании сцены и о том, что в ней будут по-настоящему препарировать животных. Представители стриминговой платформы подчеркнули, что уволившиеся актеры массовки получили полную оплату. Тем не менее после скандала было принято решение вырезать этот момент из сериала.

Креативный продюсер шоу Лина Данэм узнала о случившемся благодаря социальным сетям. Она заявила, что никогда не стала бы использовать трупы на съемках.

Лина Данэм известна по таким проектам, как «Девочки», «Любовь по-взрослому», «Крошечная мебель» и «Счастливого Рождества». В 2015 году она запустила онлайн-издание Lenny Letter, предназначенное для обсуждения феминистских тем. Сайт просуществовал три года.