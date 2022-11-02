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19:52, 2 ноября 2022Интернет и СМИ

Популярная телеведущая раскритиковала 40-летних женщин за отношения с юношами

Телеведущая Ксения Бородина объяснила романы 40-летних женщин с юношами «эффектом мамы»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная телеведущая Ксения Бородина раскритиковала 40-летних женщин, которые заводят отношения с мужчинами значительно моложе себя. На странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она объяснила причины, побуждающие, по ее мнению, к подобным романам.

«Когда женщина 40+ с парнями встречается, это либо восполнение упущенной молодости, либо это "эффект мамы"», — сочла ведущая. При этом, как заявила Бородина, видя себя в зеркале, такие женщины будут «страдать», как бы они ни молодились. Телеведущая уточнила, что для нее нормальной разницей в возрасте между мужчиной и женщиной является промежуток в пять-семь лет.

По словам Бородиной, юноши, в свою очередь, часто встречаются с женщинами значительно старше себя из-за корыстных интересов, таких как финансовая выгода или жилплощадь.

Ранее Бородина, комментируя документальный фильм «Аферист из Tinder» от Netflix, раскритиковала мужчин-альфонсов и упрекнула в глупости женщин, которые связываются с ними. По мнению ведущей, мужчина, который позиционирует себя успешным, должен самостоятельно решать свои финансовые проблемы. Женщина же может оказывать ему только моральную поддержку.

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Денис Савосин
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