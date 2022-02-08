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Ведущая «Дома-2» раскритиковала мужчин-альфонсов

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала женщин, связывающихся с альфонсами, за глупость
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: @borodylia

Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина, комментируя документальный фильм «Аферист из Tinder» от Netflix, раскритиковала мужчин-альфонсов и упрекнула в глупости женщин, которые связываются с ними. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

«Netflix решил раскрутить очередного афериста и в этот раз выбрал специалиста по женской наивности. История стара как мир. Есть женщины в поисках "принца без страха и упрека" и есть тот, кто готов воплотить их фантазию в жизнь с одним только но... это будет им очень дорого стоить», — высказалась Бородина.

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Телеведущая отметила, что герой фильма охмурял обеспеченных женщин, втирался им в доверие и рассказывал выдуманную историю про погоню и преследование, после чего забирал их деньги, просив оформить на себя кредиты. Полученные средства, как уточнила знаменитость, мошенник тратил на ухаживания за следующей жертвой.

Бородина призналась, что ее поражает глупость женщин, которые отдают деньги альфонсам. «Любовь любовью, но здравый смысл покидать не должен. Должна же логика щелкать сквозь пелену розовой мечты», — написала она. По мнению ведущей «Дома-2», мужчина, который позиционирует себя успешным, должен самостоятельно решать свои финансовые проблемы, а женщина может оказывать ему только моральную поддержку.

Знаменитость предположила, что теперь многие люди начнут подражать главному герою фильма Netflix. Бородина призвала подписчиц, «включая голову, не отключать сердце». «Так что дамы, берегите не только ваши сердечки, но и банковские счета. И да, знайте, что брачные аферисты редко садятся в тюрьму. Доказать что-то очень сложно», — подчеркнула она.

Премьера фильма «Аферист из Tinder» состоялась на стриминговом сервисе Netflix в начале января. Главный герой ленты — мужчина, который, притворяясь богатым и успешным бизнесменом, обольщал женщин в интернете, а затем выманивал у них миллионы долларов.

Евгения Наумова
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