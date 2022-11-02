Девушка проверила способ скрыть бретели бюстгальтера и удивилась результату

Блогерша Индия Бэтсон сделала петлю из бретели бюстгальтера и удивилась результату

Блогерша Индия Бэтсон проверила способ скрыть бретели бюстгальтера под одеждой и удивилась результату. Соответствующий видеоролик появился на ее YouTube-канале.

Модный эксперт рассказала, что решила проверить лайфхак из видео в TikTok, в котором пользовательница сети с никнеймом @carolinafreixa растягивает бретельку бюстгальтера до максимальной длины, а затем закручивает ее, чтобы сделать отверстие для руки. Затем она просовывает руку в петлю, направляя бретельку бра к краю плеча так, чтобы она оказалась за вырезом. «Если этот способ сработает, я буду очень счастливой девушкой», — заявила Бэтсон.

Так, девушка решила проверить данный метод на боди с круглым вырезом на спине. «Это боди, которое я абсолютно обожаю, но я его не носила, потому что из-под него всегда видны бретели бюстгальтера», — сказала она и начала на камеру проделывать этапы увиденного лайфхака.

В конце ролика блогерша продемонстрировала результат. «Это потрясающе! Носить бюстгальтер без бретелек тоже было бы неплохо, но если у вас его нет, то это отличная альтернатива», — заключила Бэтсон.

В мае блогерша Лотти Дринан показала простой способ скрыть торчащие бретели бюстгальтера под одеждой. Для этого обладательница пышных форм продела под основание бретели обыкновенную тонкую резинку для волос, протянула один ее конец в другой и закрепила петлю. То же самое она проделала и для второй бретели. Образ стал аккуратным, а нижнее белье было полностью спрятано под одеждой.