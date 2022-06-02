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Блогерша показала простой способ скрыть широкие бретели бюстгальтера под одеждой

The Sun: блогерша Дринан скрыла торчащие бретели бюстгальтера с помощью резинки для волос

Кадр: @Lottiedrynan

Блогерша Лотти Дринан показала простой способ спрятать торчащие бретели бюстгальтера под одеждой с помощью резинки для волос. Ее TikTok-ролик заинтересовал редакцию The Sun.

Юзерша с никнеймом Lottiedrynan отметила, что обладательницам больших размеров груди зачастую трудно подобрать нижнее белье под сарафаны и топы с декольте. Так, им приходится носить бюстгальтеры на широких бретелях, поскольку они обеспечивают необходимую поддержку пышным формам. Однако данные детали затруднительно скрыть под одеждой.

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На размещенных кадрах Дринан предстала в летнем платье с квадратным вырезом, продемонстрировав, как можно справиться с указанной ситуацией. Девушка продела под основание торчащей бретели резинку для волос, а затем протянула один ее конец в другой и закрепила получившуюся петлю. После этого блогерша поправила рукав и показала ставший аккуратным образ.

Видео набрало десятки тысяч просмотров. Другие пользователи поблагодарили блогершу в комментариях. «Это всегда проблема! Спасибо, что поделилась», «Невероятно! Я тоже люблю квадратные вырезы, но всегда сталкиваюсь с такой трудностью», «Волшебство! Спасибо тебе», — писали юзеры.

Ранее в мае блогерша показала, как сделать нижнее белье незаметным под одеждой с помощью канцелярской скрепки. Данный способ подойдет для платьев и топов с открытыми плечами. Для его выполнения необходимо разжать скрепку и сформировать из нее букву S, после чего продеть под каждую лямку получившиеся скобы и соединить их между собой.

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Полина Гераскина
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