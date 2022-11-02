В России подросток изнасиловал 13-летнюю сестру и заразил половой инфекцией

В Алтайском крае 15-летний подросток изнасиловал 13-летнюю сестру и заразил инфекцией

В селе Зимино Алтайского края 15-летний подросток надругался над своей 13-летней сестрой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, на приеме у гинеколога выяснилось, что девочка систематически подвергалась сексуальному насилию со стороны своего брата. Кроме того, врачи обнаружили у школьницы венерическую инфекцию, которой ее, предположительно, заразил родственник.

После обращения в правоохранительные органы подросток был задержан полицией, сообщает издание. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее жительница Санкт-Петербурге 25-летнюю россиянку обвинили в надругательстве над ее трехлетним сыном. В полицию обратилась мать женщины. По ее словам, в сентябре ее дочь «делала непристойное» с ребенком.