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11:00, 2 ноября 2022Россия

В России подросток изнасиловал 13-летнюю сестру и заразил половой инфекцией

В Алтайском крае 15-летний подросток изнасиловал 13-летнюю сестру и заразил инфекцией

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В селе Зимино Алтайского края 15-летний подросток надругался над своей 13-летней сестрой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, на приеме у гинеколога выяснилось, что девочка систематически подвергалась сексуальному насилию со стороны своего брата. Кроме того, врачи обнаружили у школьницы венерическую инфекцию, которой ее, предположительно, заразил родственник.

После обращения в правоохранительные органы подросток был задержан полицией, сообщает издание. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее жительница Санкт-Петербурге 25-летнюю россиянку обвинили в надругательстве над ее трехлетним сыном. В полицию обратилась мать женщины. По ее словам, в сентябре ее дочь «делала непристойное» с ребенком.

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Константин Лысяков
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