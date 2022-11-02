Минобороны заявило об уничтожении 250 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России заявило о ликвидации 250 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска пресекли очередные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на краснолиманском направлении — рядом с населенными пунктами Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду, 2 ноября, журналистам заявили в Минобороны России.

Уточняется, что российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. В результате было ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Кроме того, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля, сообщили в российском военном ведомстве.

1 ноября Минобороны также сообщало о сорванной попытке тактических групп ВСУ атаковать на краснолиманском направлении. В результате было уничтожено свыше 30 бойцов, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, она будет продолжаться до достижения поставленных целей.