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21:45, 2 ноября 2022Мир

Британия заключила контракт на поставку Киеву новых ПТУР NLAW

Министр обороны Уоллес: Британия заключила контракт на поставку новой партии ПТУР NLAW

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что королевство заключило контракт на поставку новой партии переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) Киеву. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что контракт позволит получить замену переданным на Украину противотанковым ракетным комплексам (ПТРК) в 2023-м. «Со следующего года, к тому моменту, как мы получим их в следующем году — надеюсь, в следующие несколько месяцев, — мы подпишем контракт на намного более крупные и продолжительные поставки NLAW», — отметил Уоллес. Министр указал, что первая поставка будет состоять из 500 комплексов, а следующая станет значительно масштабнее.

Глава Минобороны добавил, что королевство намерено закупить 48 новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 к 2025 году, а также приобрести до 74 самолетов к 2030 году. Он подчеркнул, что в Британии недостаточно летчиков для управления уже имеющимися истребителями, в частности, из-за чересчур длительного обучения. Кроме того, Уоллес заявил о необходимости повысить военные расходы до 3 процентов от национального валового внутреннего продукта (ВВП) к 2030 году на фоне растущей угрозы.

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине половину имеющихся у нее на вооружении ПТУР NLAW. Уточнялось, что Лондон поставил порядка семи тысяч таких ПТУР.

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Варвара Кузьмина
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