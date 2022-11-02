Британия заключила контракт на поставку Киеву новых ПТУР NLAW

Министр обороны Уоллес: Британия заключила контракт на поставку новой партии ПТУР NLAW

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что королевство заключило контракт на поставку новой партии переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) Киеву. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что контракт позволит получить замену переданным на Украину противотанковым ракетным комплексам (ПТРК) в 2023-м. «Со следующего года, к тому моменту, как мы получим их в следующем году — надеюсь, в следующие несколько месяцев, — мы подпишем контракт на намного более крупные и продолжительные поставки NLAW», — отметил Уоллес. Министр указал, что первая поставка будет состоять из 500 комплексов, а следующая станет значительно масштабнее.

Глава Минобороны добавил, что королевство намерено закупить 48 новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 к 2025 году, а также приобрести до 74 самолетов к 2030 году. Он подчеркнул, что в Британии недостаточно летчиков для управления уже имеющимися истребителями, в частности, из-за чересчур длительного обучения. Кроме того, Уоллес заявил о необходимости повысить военные расходы до 3 процентов от национального валового внутреннего продукта (ВВП) к 2030 году на фоне растущей угрозы.

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине половину имеющихся у нее на вооружении ПТУР NLAW. Уточнялось, что Лондон поставил порядка семи тысяч таких ПТУР.