Великобритания поставила Украине половину своих ПТУР NLAW

The Times: Великобритания поставила Украине половину имеющихся на вооружении ПТРК NLAW

Великобритания поставила Украине половину имеющихся на вооружении страны переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW). Об этом со ссылкой на источники в оборонной сфере Соединенного Королевства сообщает газета The Times.

По данным издания, всего Лондон направил Киеву около семи тысяч таких ПТУР, в связи с чем британское правительство рассматривает возможность закупки дополнительных NLAW.

Между тем, согласно имеющимся сведениям, контракт на приобретение новых партий оружия еще не заключен. По данным газеты, NLAW изготавливаются в городе Белфаст британским подразделением французской корпорации Thales.

В апреле военный эксперт Андрей Фролов в колонке для «Известий» заметил, что некоторая западная техника, в частности, ракета NLAW, показала себя не очень хорошо, поэтому «министерства обороны стран НАТО, скорее всего, ускорят разработку новых комплексов».

В январе издание The Drive сообщало, что Великобритания на военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster III доставила на Украину сотни ракет NLAW для сдерживания «будущей российской агрессии».