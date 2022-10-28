Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:05, 28 октября 2022Наука и техника

Великобритания поставила Украине половину своих ПТУР NLAW

The Times: Великобритания поставила Украине половину имеющихся на вооружении ПТРК NLAW

Фото: Paul Faith /Pool / Reuters

Великобритания поставила Украине половину имеющихся на вооружении страны переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW). Об этом со ссылкой на источники в оборонной сфере Соединенного Королевства сообщает газета The Times.

По данным издания, всего Лондон направил Киеву около семи тысяч таких ПТУР, в связи с чем британское правительство рассматривает возможность закупки дополнительных NLAW.

Между тем, согласно имеющимся сведениям, контракт на приобретение новых партий оружия еще не заключен. По данным газеты, NLAW изготавливаются в городе Белфаст британским подразделением французской корпорации Thales.

Материалы по теме:
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
15 сентября 2022

В апреле военный эксперт Андрей Фролов в колонке для «Известий» заметил, что некоторая западная техника, в частности, ракета NLAW, показала себя не очень хорошо, поэтому «министерства обороны стран НАТО, скорее всего, ускорят разработку новых комплексов».

В январе издание The Drive сообщало, что Великобритания на военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster III доставила на Украину сотни ракет NLAW для сдерживания «будущей российской агрессии».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Стали известны новые подробности крушения истребителя Су-30 в Иркутске
Раскрыта природа взрывающейся звезды
Российская фигуристка рассказала о превращении в развратную женщину на льду
Грабитель избил москвичку на глазах у прохожих и попал на видео
В Херсоне сообщили об ударе ВСУ по онкодиспансеру
Новый премьер Британии оказался богаче короля
Казанский маньяк получил пожизненный срок за серию убийств и изнасилований
Власти ДНР ответили на вопрос об осеннем призыве срочников
Россия нарастила поставки газа в Австрию
В Литве решили увеличить численность армейского резерва
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.