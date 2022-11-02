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10:03, 2 ноября 2022Путешествия

Стало известно о надвигающемся дефиците мест в бюджетных отелях Петербурга

TourDom: отели Санкт-Петербурга на ноябрьские праздники забронированы на 75 процентов

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Эксперты туротрасли предупредили россиян о надвигающемся дефиците мест в бюджетных отелях Санкт-Петербурга на ноябрьские праздники — с 3 по 6 ноября, по оценкам сервиса «Островок», забронировано около 75 процентов гостиниц. Об этом сообщает портал TourDom.

Как стало известно, в настоящее время спрос сместился в сторону экономного размещения. На предстоящие длинные выходные многие трехзвездочные отели города уже недоступны для бронирования.

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«Основная причина сокращения загрузки в "пятизвездочниках" — зависимость от иностранного турпотока, который сейчас упал. Падение продаж в гостиницах категории четыре и пять звезд связано также и со снижением платежеспособного спроса со стороны россиян», — заявил руководитель компании Hotel Advisors Сергей Данильченко.

Его слова подтвердила инвестор отеля Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. «У нас на три выходных занято лишь 35 процента номеров. <...> До пандемии отель был загружен на ноябрьские праздники на 70 процентов», — отметила она.

Ранее сообщалось, что самыми доступными пляжными странами для отдыха в ноябре стали ТурцияЕгипет и ОАЭ. Бюджетнее всего двоим россиянам обойдется отпуск в Анталье — стоимость стартует от 81,5 тысячи рублей. В сумму включен перелет, размещение в четырехзвездочной гостинице и питание по системе «все включено».

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Валентина Процкова
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