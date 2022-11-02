Семья арендовала гроб для вечеринки и получила его вместе с останками

Daily Star: семья арендовала гроб на Хеллоуин и нашла внутри останки

Семья из американского города Балтимор, штат Мэриленд, решила арендовать гроб для вечеринки по случаю Хеллоуина и получила заказ вместе с человеческими останками. Об этом сообщает Daily Star.

Брук Возняк была в ужасе, когда обнаружила в арендованном ею белом стальном гробу прах и вещи, по всей видимости, принадлежавшие умершему. Как правило, подобные гробы используются для церемоний прощания. Тело помещают в гроб в деревянном ящике, а затем вынимают ящик для погребения. Но в доставленном Вознякам гробу лежал конверт, в котором содержался, предположительно, прах женщины, а также ее фотография, свидетельство о смерти, номер социального страхования и браслет из больницы.

Возняк опубликовала в TikTok видео в надежде найти семью умершей. Вскоре сообщение увидела внучка покойной и сообщила об этом своей матери Сабрине Джонс. Та подтвердила, что личные вещи принадлежали ее матери Эдит Крюс Мерджеди, которая была пастором и умерла в январе от коронавируса. Из-за введенных в связи с пандемией COVID-19 ограничений семья не смогла проводить Мерджери в последний путь подобающим образом.

Возняк вернула вещи дочери умершей. «Это не облегчает боль от ее ухода. Она была моим лучшим другом. Я очень любила свою мать. Я ее единственная дочь. Это я отвезла ее в больницу и оставила там», — сказала Джонс.

После этого Джонс встретилась с владелицей похоронного бюро которое сдало гроб в аренду и кремировало Мерджеди. Руководство бюро пообещало ей провести расследование инцидента. Возняк рассказала, что обнаружила в гробу информацию и о другом умершем.

Ранее сообщалось, что жительница Шотландии разместила объявление о том что отдает гроб, который она подготовила для своего мужа, поскольку «тот все никак не умрет». Она объяснила, что заказала гроб после того, как ее супруг выпил слишком много на вечеринке у друзей и начал ее раздражать.

