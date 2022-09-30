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Женщина решила пошутить над пьяным мужем и купила ему гроб

Daily Record: в Шотландии женщина заказала гроб слишком много выпившему мужу

Фото: Margaret Stables

Жительница Шотландии разместила объявление о том, что отдает гроб, который она подготовила для своего мужа, поскольку «тот все никак не умрет». Об этом сообщает Daily Record.

Маргарет Стейблз выложила фотографию гроба, который она покупала для своего супруга, в социальной сети. Подпись гласила: «Отдаю совершенно новый гроб. Купила его для мужа, но он прожил дольше, чем я надеялась и ожидала. Гроб больше не нужен, он занимает слишком много места в доме». Женщина уточнила, что лежавшую внутри подушку она не отдает, потому что ее испачкала собака.

Стейблз объяснила Daily Record, что заказала гроб после того, как ее супруг выпил слишком много на вечеринке у друзей и начал ее раздражать. Таким образом она решила пошутить над ним и показать, что ей не нравится, когда он пьян.

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Увидевшие объявление люди бурно на него отреагировали. Кто-то захотел забрать гроб для своего мужа, а один комментатор и вовсе собирался подарить его свекрови.

Ранее сообщалось, что жительница китайской провинции Шаньдун отомстила ленивому мужу после того, как он отказался ей помогать. Она пришила его к дивану, пока он спал.

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Евгения Черкасова
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