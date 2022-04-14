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Женщина отомстила ленивому мужу и пришила его к дивану

The Star: в Китае женщина пришила к дивану мужа, отказавшегося играть с детьми

Фото: @felipepelaquim / Unsplash

Жительница китайской провинции Шаньдун отомстила ленивому мужу после того, как он отказался ей помогать. Об этом сообщает The Star.

Женщина расстроилась из-за того, что муж пять часов спал вместо того, чтобы играть с детьми. Перед этим он весь день только ел и ходил в туалет, отказываясь сделать хоть что-то. В итоге она решила проучить его за лень и, пока он спал, пришила его одежду к дивану. «Когда я пришивала его к дивану, то чувствовала, как рассеивается мой стресс», — рассказывает она.

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Проснувшись, мужчина понял, что не может пошевелиться. При этом его ногти оказались раскрашены в разные цвета — цветной педикюр был делом рук детей. Осознав, в какой комичную ситуацию он попал, мужчина рассмеялся.

Новость о произошедшем развеселила и пользователей соцсетей в Китае. Многие похвалили жену за креативное наказание. «Сегодня ты пришила его одежду, но если он продолжит лениться, завтра пришей его самого», — посоветовал один из них.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Зеландии решила продать мужа после того, как он оставил ее одну с детьми во время школьных каникул. Она отметила, что мужчина внимательно следил за тем, как продвигаются торги, поскольку был уверен, что за него можно выручить немалые деньги.

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Алиса Дмитриева
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