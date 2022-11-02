Генри Кавилл рассказал о главной миссии нового Супермена

Актер Генри Кавилл заявил, что новый Супермен должен вдохновлять зрителей

Британский актер Генри Кавилл рассказал, каким он хочет видеть нового Супермена. Его слова передает Collider

Так, по мнению артиста, миссия супергероя заключается в том, чтобы вдохновлять зрителей на благородные поступки. «Мне бы хотелось, чтобы зрители вышли из кинотеатра и почувствовали, что они могут "летать", что они могут защитить кого-либо и что они могут дать что-то [этому миру]. Это моя главная цель», — заявил Кавилл.

Кавилл также подчеркнул, что главная особенность Супермена — в его способности любить и отдавать. Он отметил, что герой «заставляет людей чувствовать себя сильными, заставляет их чувствовать себя супергероями».

Ранее Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена. В роли Супермена актер появился в четырех фильмах: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера». В 2022 году Кавилл появился с камео в послетритровой сцене картины «Черный Адам».