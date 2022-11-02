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15:38, 2 ноября 2022Культура

Генри Кавилл рассказал о главной миссии нового Супермена

Актер Генри Кавилл заявил, что новый Супермен должен вдохновлять зрителей

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Британский актер Генри Кавилл рассказал, каким он хочет видеть нового Супермена. Его слова передает Collider

Так, по мнению артиста, миссия супергероя заключается в том, чтобы вдохновлять зрителей на благородные поступки. «Мне бы хотелось, чтобы зрители вышли из кинотеатра и почувствовали, что они могут "летать", что они могут защитить кого-либо и что они могут дать что-то [этому миру]. Это моя главная цель», — заявил Кавилл.

Кавилл также подчеркнул, что главная особенность Супермена — в его способности любить и отдавать. Он отметил, что герой «заставляет людей чувствовать себя сильными, заставляет их чувствовать себя супергероями».

Ранее Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена. В роли Супермена актер появился в четырех фильмах: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера». В 2022 году Кавилл появился с камео в послетритровой сцене картины «Черный Адам».

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Дениза Мацаева
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