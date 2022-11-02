Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 2 ноября 2022Мир

США заявили о сближении с союзниками для противостояния Китаю

Госдеп сообщил о сближении союзников США во взглядах на угрозу со стороны Китая

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

И.о. заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон рассказал, что союзники Вашингтона начинают все больше сближаться во взглядах на то, какую угрозу представляет Китай, объединяясь против него, сообщает ТАСС.

«В целом не только с Германией, но и с другими нашими партнерами наблюдается все большее сближение взглядов на абсолютные подходы к КНР, на вызовы, которые возникают [со стороны КНР], и на возможные перспективы», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, США хотят добиться координации действий с партнерами в ряде вопросов, касающихся противостояния Пекину. Он добавил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен планирует поднять на саммите стран «Большой семерки» (G7) тему вызовов со стороны Китая.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут попытаться ограничить экспорт в Китай полупроводников, используемых для разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, военной промышленности. Это может стать препятствием для развития технологий в стране по данным направлениям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Союзные силы в ДНР продвинулись вперед
Россия заявила о соблюдении гуманитарного права при проведении СВО
Стало известно о попытке прорыва украинских войск у Кременной
В МИД рассказали о борьбе ЕС за безнаказанность США
В Госдуме допустили отправку срочников в соседние с Украиной регионы
В Чехии назвали российскую энергию причиной процветания страны
Россиянам дали советы о вложении 10 тысяч рублей
Италия приостановила рассмотрение нового пакета поставок оружия Украине
США заявили о сближении с союзниками для противостояния Китаю
Байден ошибся в названии обрушившегося на США осенью урагана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.