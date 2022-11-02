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23:11, 2 ноября 2022Мир

Представитель Байдена заявил о невозможности решения проблемы климата без России

Спецпредставитель Байдена Джон Керри заявил, что проблему климата нельзя решить без России

Фото: Stefano Ronchini / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента США Джон Керри убежден, что проблему изменения климата невозможно решить без участия России, Китая и Индии. Об этом он заявил во время брифинга в Государственном департаменте. Слова политика приводит ТАСС.

Керри озвучил необходимость диалога между крупными странами. В частности, на подчеркнул, что США открыты для переговоров на данную тему с Китаем, который пока не принимает предложение.

Ранее стало известно, что под жилым домом в Арктике пробурят скважины для отслеживания изменений климата. Эта система позволит контролировать состояние мерзлых грунтов в режиме реального времени.

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Екатерина Подвигина
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