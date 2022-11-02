Представитель Байдена заявил о невозможности решения проблемы климата без России

Спецпредставитель Байдена Джон Керри заявил, что проблему климата нельзя решить без России

Спецпредставитель президента США Джон Керри убежден, что проблему изменения климата невозможно решить без участия России, Китая и Индии. Об этом он заявил во время брифинга в Государственном департаменте. Слова политика приводит ТАСС.

Керри озвучил необходимость диалога между крупными странами. В частности, на подчеркнул, что США открыты для переговоров на данную тему с Китаем, который пока не принимает предложение.

Ранее стало известно, что под жилым домом в Арктике пробурят скважины для отслеживания изменений климата. Эта система позволит контролировать состояние мерзлых грунтов в режиме реального времени.