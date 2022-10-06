Под жилым домом в Арктике пробурят скважины для отслеживания изменений климата

Мерзлотоведы пробурят термометрические скважины под жилым домом в Салехарде

Ученые-мерзлотоведы пробурят термометрические скважины под жилым домом в Салехарде. С их помощью специалисты отследят реакции мерзлоты на изменения климата, сообщает Telegram-канал издания «Север-Пресс».

Эта система позволит контролировать состояние мерзлых грунтов в режиме реального времени. Скважины глубиной 12 метров появятся возле дома на Арктической улице, в них установят семь специальных приборов.

«Это позволит своевременно выявлять угрозу растепления мерзлоты и оперативно замечать и предотвращать негативные последствия», — пояснил начальник участка геологоразведки Научного центра изучения Арктики Станислав Тимошенко. Он отметил, что с начала года подобные системы разместили под 12 объектами в Салехарде, некоторые из них находятся под объектами капитального строительства.

В 2021 году в Ямало-Ненецком автономном округе оборудовали более 100 термометрических скважин под девятью капитальными постройками в Салехарде и под двумя зданиями в Новом Уренгое. Помимо этого, в Салехарде оборудована площадка для изучения фонового состояния мерзлоты — таких установок в мире более 300. Размещенные на площадке скважины являются частью международного научно-исследовательского проекта CALM, в рамках которого ученые наблюдают за динамикой глубины сезонного протаивания мерзлых грунтов и изучают реакцию мерзлоты на климатические трансформации.

В июне 2022 года директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров анонсировал запуск первой в мире системы мониторинга арктической вечной мерзлоты на российском оборудовании. Разработать такую систему поручил президент России Владимир Путин.

Помимо этого, российское правительство решило направить более 11 миллиардов рублей на борьбу с глобальной проблемой изменения климата. Результаты научных исследований должны появиться к концу 2022 года.