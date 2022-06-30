69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Первый в мире мониторинг вечной мерзлоты запустят на российском оборудовании

Первую в мире систему мониторинга вечной мерзлоты запустят на отечественном оборудовании

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Первую в мире систему мониторинга вечной мерзлоты в Арктике планируется запустить на российском оборудовании. Об этом заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, его слова передает РИА Новости.

«Мы просматриваем все необходимые руководящие документы, выбираем методы исследования, проводим пробные измерения на полигонах, чтобы выбрать лучшие технологии. Есть цель — сделать все на отечественном оборудовании, потому что другого выбора пока практически нет», — сообщил он.

Отмечается, что разработать систему мониторинга поручил президент России Владимир Путин. По его мнению, подобная инфраструктура позволит принимать эффективные управленческие решения, а также развивать международную кооперацию в регионе.

Ранее в Якутске начали строить первый мусорный полигон на вечной мерзлоте. В пресс-службе регионального министерства ЖКХ и энергетики пояснили, что проектная мощность нового объекта составит 125 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало «шагом доброй воли» вывод войск с острова Змеиный
Полковник полиции умер во время операции на зубы в Подмосковье
«Бавария» отвергла новое предложение «Барселоны» по Левандовски
Алжир захотел повысить цены на газ для Европы
Coca-Cola обвинили в введении покупателей в заблуждение
Лукашенко предостерег Европу от украинского национализма
В США рассказали об «используемом повсюду» российском «Граде»
Лукашенко назвал российскую спецоперацию на Украине выбором Запада
Невеста показала неожиданный способ одеть подружек на свадьбу за тысячу рублей
Путин заявил о попытке подменить международное право диктатом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.