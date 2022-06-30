Первый в мире мониторинг вечной мерзлоты запустят на российском оборудовании

Первую в мире систему мониторинга вечной мерзлоты запустят на отечественном оборудовании

Первую в мире систему мониторинга вечной мерзлоты в Арктике планируется запустить на российском оборудовании. Об этом заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, его слова передает РИА Новости.

«Мы просматриваем все необходимые руководящие документы, выбираем методы исследования, проводим пробные измерения на полигонах, чтобы выбрать лучшие технологии. Есть цель — сделать все на отечественном оборудовании, потому что другого выбора пока практически нет», — сообщил он.

Отмечается, что разработать систему мониторинга поручил президент России Владимир Путин. По его мнению, подобная инфраструктура позволит принимать эффективные управленческие решения, а также развивать международную кооперацию в регионе.

Ранее в Якутске начали строить первый мусорный полигон на вечной мерзлоте. В пресс-службе регионального министерства ЖКХ и энергетики пояснили, что проектная мощность нового объекта составит 125 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.