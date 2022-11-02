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19:46, 2 ноября 2022Россия

Власти Херсонской области временно закроют движение через Днепр

Власти Херсонской области из-за усиления опасности временно закрывают движение через Днепр

Фото: РИА Новости Крым

Власти Херсонской области временно закрывают движение гражданских транспортных средств через реку Днепр. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Такое решение было принято в связи с завершением эвакуационных мероприятий с правого берега, а также «усилением военной опасности и повышением угроз мирному населению». Временный запрет коснется речного такси, барж и других водных судов.

«Понтонная переправа также прекращает свою работу. Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов», — говорится в заявлении.

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При этом движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра сохранится и будет осуществляться также через «Речпорт». На снабжении Херсона и других населенных пунктов это не отразится. Все будет осуществляться в прежнем режиме, добавили власти.

Ранее 2 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток прорыва в херсонском направлении, которые были отражены российскими войсками.

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Евгения Куликова
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