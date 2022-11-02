В Херсоне сообщили об отражении прорывов украинских войск

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов сообщил об отражении прорывов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток прорыва в херсонском направлении, которые были отражены российскими войсками. Об этом на своей странице в Telegram сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, украинские войска и наемники были разбиты, из-за чего им пришлось вернуться на свои позиции.

Кроме того, во время подвоза боекомплекта для украинской артиллерии Вооруженные силы России уничтожили грузовик ВСУ.

Ранее стало известно, что в Херсонской области неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир с мирными гражданами во время их перемещения на левый берег Днепра. Число пострадавших уточняется.