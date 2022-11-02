В Херсонской области атаковали буксир с мирными гражданами

В Херсонской области неизвестные обстреляли буксир с мирными гражданами

В Херсонской области неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир с мирными гражданами во время перемещения из Херсона на левый берег Днепра. Об атаке сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Буксир РБТ-1 "Ридса", перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми», — заявил представитель служб.

Отмечается, что проходит поиск нападавших. Кроме того, уточняется информация о пострадавших.

Ранее в Херсонской области с правого берега Днепра на левый переместили более 22 тысяч жителей. «Программа эвакуации рассчитана на 60 000 граждан», — утверждает замгубернатора региона Екатерина Губарева. 23 октября сообщалось об увеличении числа жителей Херсона, желающих переправиться на левый берег Днепра.