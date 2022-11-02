Шойгу рассказал о поставках разведданных и наемников Киеву со стороны НАТО

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО поставляет Киеву разведданные и наемников

Североатлантический альянс (НАТО) поставляет Киеву разведданные и наемников. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Коллегии с Минобороны Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

Отдельно Шойгу отметил, что НАТО ведет против России санкционную и информационную войну.

«Идет накачивание украинских вооруженных сил [Украины] современным вооружением и боеприпасами. НАТО обеспечивает их развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников», — сказал глава российского оборонного ведомства.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об увеличении числа инструкторов НАТО на линии соприкосновения в Донбассе.

Он отмечал, что, инструкторы Североатлантического альянса не только занимаются подготовкой военнослужащих Вооруженных сил Украины, но и становятся во главе подразделений украинской армии.