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В ДНР заявили об увеличении числа инструкторов НАТО на линии соприкосновения

Глава ДНР Пушилин заявил об увеличении числа инструкторов НАТО на линии соприкосновения

Фото: Lukas Barth / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об увеличении числа инструкторов НАТО на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом он заявил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, инструкторы Североатлантического альянса не только занимаются подготовкой военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), но еще и становятся во главе подразделений украинской армии.

Он также отметил, что соприкосновение ДНР с НАТО становится «все более явным», и напомнил об используемом ВСУ западном вооружении.

Ранее Пушилин сообщал о подготовке союзных сил к новому этапу боевых действий и освобождению всей территории ДНР.

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Алевтина Запольская
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