В ДНР заявили об увеличении числа инструкторов НАТО на линии соприкосновения

Глава ДНР Пушилин заявил об увеличении числа инструкторов НАТО на линии соприкосновения

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об увеличении числа инструкторов НАТО на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом он заявил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, инструкторы Североатлантического альянса не только занимаются подготовкой военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), но еще и становятся во главе подразделений украинской армии.

Он также отметил, что соприкосновение ДНР с НАТО становится «все более явным», и напомнил об используемом ВСУ западном вооружении.

Ранее Пушилин сообщал о подготовке союзных сил к новому этапу боевых действий и освобождению всей территории ДНР.