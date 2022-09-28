Пушилин анонсировал новый этап боевых действий

Глава ДНР Пушилин заявил о скором начале нового этапа боевых действий на Украине

Вся территория Донецкой народной республики (ДНР) будет освобождена, союзные силы готовятся к началу нового этапа боевых действий на Украине, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

«Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему свое время», — сказал Пушилин.

Ранее стало известно, что глава ДНР отправился в Москву. Цель его поездки — юридически оформить вхождение республики в состав России.