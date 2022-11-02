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02:24, 2 ноября 2022Из жизни

Собака украла голову покойника с места преступления

VICE: в Мексике уличная собака схватила голову убитого и скрылась с ней

Кадр: El Universal

В Мексике собака украла голову покойника до прибытия на место преступления полицейских и пробежалась с ней по улице. Об этом сообщает VICE.

Жители муниципалитета Монте-Эскобедо, штат Сакатекас, заметили животное, бегущее с человеческой головой в зубах, в конце октября. После того как видеозапись с собакой появилась в местных социальных сетях, генеральная прокуратура штата признала ее подлинность.

Власти сообщили, что останки обнаружили в павильоне для банкоматов в центре города. До того как на место успели прибыть полицейские, чтобы оцепить территорию, одна из уличных собак схватила голову убитого и скрылась с ней.

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Найти голову удалось найти в четверг, 27 октября, около одного из домовладений. В данный момент криминалисты пытаются установить пол и личность жертвы. Рядом с тем местом, где изначально оставили голову, были обнаружены две записки, содержание которых указывает на причастность к убийству местных банд.

В штате Сакатекас идет война между несколькими наркокартелями. Бандиты часто оставляют части человеческих тел в общественных местах, чтобы запугать конкурентов и представителей власти.

Ранее сообщалось, что якобы умерший от COVID-19 бразильский наркобарон был задержан в Венгрии. Преступник скрывался от полиции два года.

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Никита Савин
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