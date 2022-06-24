«Умершего от COVID-19» бразильского наркобарона задержали спустя полтора года

Vice: якобы умерший от COVID-19 наркобарон Майор Карвалью был задержан в Венгрии

Бразильского наркобарона Серхио Роберто де Карвалью, который якобы умер от COVID-19 в августе 2020 года, задержали в Венгрии полтора года спустя. Об этом сообщает Vice.

Крупный международный наркоторговец, известный по кличке Майор Карвалью, до последнего времени жил на роскошной вилле под личиной гражданина Мексики Гильермо Флореса Диаса. Его задержали в результате совместной спецоперации венгерских и португальских полицейских.

В августе 2020 года Карвалью арестовали на территории Испании. Его опознали, несмотря на поддельный паспорт на имя Пола Воутера. У мужчины изъяли крупную партию кокаина. Преступник вышел из тюрьмы под залог, а позже появилась информация, что он скончался от COVID-19. Свидетельство о смерти наркоторговца, датированное 29 августа 2020 года, предоставил властям адвокат бандита. В документе утверждалось, что тело бандита было кремировано.

После мнимой кончины Карвалью начал пользоваться заранее подготовленной третьей личностью и жил под видом мексиканца. Испанские власти не поверили в смерть преступника, и в ноябре 2020 года сумели отследить его перемещения до Лиссабона. Там полицейские обнаружили фургон с 14 миллионами долларов наличными (около 760 миллионов рублей по современному курсу), которые, видимо, были выручкой с очередной нелегальной операции. В Лиссабоне след наркоторговца обрывался.

Однако в конце июня 2022 года правоохранительным органам Португалии удалось выяснить имя, под которым скрывался Карвалью, и место его проживания. Мужчина был задержан. Его обвиняют в провозе около 45 тонн наркотиков из Бразилии в Нидерланды, Бельгию, Испанию и Португалию в 2017-2021 годах. Организованная преступником сеть поставки наркотиков из Южной Америки в Европу была разгромлена еще в феврале совместными усилиями испанских и бразильских полицейских.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов Европы. Флор Брессерс находился в бегах два года.

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