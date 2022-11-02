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20:12, 2 ноября 2022Забота о себе

Звезда бондианы едва сдержала слезы при разговоре об умершем 21 год назад муже

Джуди Денч призналась, что ей до сих пор тяжело говорить об умершем 21 год назад муже
Джуди Денч

Джуди Денч. Фото: Mike Blake / Reuters

Британская актриса Джуди Денч призналась, что ей до сих пор тяжело говорить о муже Майкле Уильямсе, умершем 21 год назад. 87-летняя звезда бондианы едва сдержала слезы при рассказе о нем во время интервью с журналистом Луи Теру, сообщает Daily Mail.

Теру спросил, может ли она рассказать о последних днях супруга и его смерти. «Что ж, он был плох. Мне все еще тяжело даются эти разговоры, если честно. Да, он умер в 2001 году от рака легких. Это курение. Знаете ли, мы так много курили, когда были молоды», — призналась оскароносная актриса.

По словам Денч, она была в Нью-Йорке, когда ей сообщили, что ее мужу, находившемуся в другом городе, стало плохо. Однако ближайший рейс, которым пыталась вылететь актриса вместе со своим агентом, был отложен — самолет развернули в воздухе. «Мы сели на другой рейс, и произошло то же самое. Возвращаться пришлось долго. Но мы вернулись, все собрались дома, и все вышло хорошо», — вспомнила она о прощании с мужем.

Джуди Денч и Майкл Уильямс познакомились, когда оба играли в театре. Отношения длились с 1971 по 2001 год. В 1972 году у пары родилась дочь Тара Крессида, сейчас известная как актриса Финти Уильямс.

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Джуди Денч — лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Она исполнила роль главы британской секретной службы с кодовым именем «М» в семи фильмах про спецагента Джеймса Бонда. Помимо этого, актриса сыграла в таких картинах, как «Шоколад», «Гордость и предубеждение» и «Джейн Эйр».

Ранее Джуди Денч рассказала о серьезных проблемах со зрением, из-за которых она уже не может читать и писать, но добавила, что все равно хочет продолжить работать. Актриса призналась, что страдает от дегенерации желтого пятна — возрастного хронического заболевания, связанного с патологическими процессами в сетчатке глаза, которые носят необратимый характер.

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Александра Лисица
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