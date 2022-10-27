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15:31, 27 октября 2022Забота о себе

Оскароносная актриса призналась в потере зрения и отказалась перестать сниматься

The Sun: Джуди Денч рассказала, что из-за упавшего зрения не может читать и писать

Фото: Stephen Lock / globallookpress.com

Оскароносная британская актриса Джуди Денч рассказала о серьезных проблемах со зрением, из-за которых она уже не может читать и писать. Об этом сообщает издание The Sun.

87-летняя звезда семи фильмов о Джеймсе Бонде призналась, что страдает от дегенерации желтого пятна — возрастного хронического заболевания, связанного с патологическими процессами в сетчатке глаза, которые носят необратимый характер. Недуг привел Денч к практически полной потере зрения. По ее словам, она не только не может читать и писать, но и иногда с трудом режет себе еду, из-за чего вынуждена просить помощи у близких людей.

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Однако Денч заявила, что упавшее зрение не заставит ее закончить кинокарьеру длиной в почти 60 лет: она отказалась перестать сниматься. «Я не хочу уходить на пенсию. В данный момент я мало что делаю на съемочной площадке, потому что ничего не вижу. Это плохо. Но я должна найти для себя новый способ учить реплики. (…) Я могу это сделать. И вокруг меня много людей, которые могут мне помочь», — объяснила актриса.

Ранее звезда трилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс рассказал о новых проблемах со здоровьем из-за прогрессирования болезни Паркинсона. Актер признался, что частые падения, вызванные нарушением координации движений из-за болезни, привели к пяти переломам за год.

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Наталья Обрядина
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