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13:57, 2 ноября 2022Бывший СССР

Украина отправила в Молдавию подозреваемого в краже экс-депутата

В Молдавии заявили о передаче Украиной бывшего депутата, подозреваемого в краже

Фото: Handout / Reuters

Украина объявила персоной нон грата экс-депутата парламента Молдавии от Демократической партии Владимира Андронаки и выдворила его на территорию родной республики, передает ТАСС со ссылкой на главу Антикоррупционной прокуратуры страны Веронику Драгалин.

В Кишиневе Андронаки подозревают в краже миллиарда долларов из молдавских банков. Драгалин заявила, что молдавские власти не осведомлены о подробностях такого решения Киева, однако видят две причины, по которым это могло произойти.

«Во-первых, Андронаки партнер бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, которого на прошлой неделе США внесли в санкционный список за систематическую коррупцию в Молдавии. Во-вторых, учитывая, что на Украине объявлено военное положение, там существует определенная политика к иностранцам, въезжающим в их страну», — сказала глава Антикоррупционной прокуратуры республики.

Подозреваемого экс-депутата Андронаки задержали на границе с Украиной, скоро ему предъявят обвинение.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии поддержала санкции США против молдавских бизнесменов Владимира Плахотнюка и Илана Шора.

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