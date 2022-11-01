Молдавия поддержала санкции США против бизнесменов Плахотнюка и Шора

Комиссия по ЧС Молдавии поддержала санкции США против бизнесменов Плахотнюка и Шора

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Молдавии поддержала санкции США против молдавских бизнесменов Владимира Плахотнюка и Илана Шора. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении граждан и компаний из России. В список также попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк, а также Илан Шор и его партия «Шор».

«К подотчетным лицам будут применять повышенные меры предосторожности в отношении операций, не соответствующих повседневной деятельности лиц, подпадающих под санкции, а также лиц, подозреваемых в связях с ними», — заявили в комиссии по ЧС.

Попавшие под санкции бизнесмены должны будут воздерживаться от сделок, в том числе связанных с выплатой дивидендов, распоряжением недвижимым и движимым имуществом, а также ценными бумагами.

Отмечается, что исключить человека из санкционного списка возможно только после того, как будет устранена причина его включения в этот список. Исключением могут стать обстоятельства, связанные с высшими интересами государства.

Ранее стало известно, что беглый олигарх Владимир Плахотнюк, в отношении которого возбуждены дела как в Молдавии, так и в России, решил вернуться в политику.

С 18 сентября в Молдавии проходят протесты оппозиции, в которых активно принимают участие представители партии «Шор». Илан Шор, в свою очередь, обвиняет президента страны Майю Санду в диктатуре и нарушении Конституции.