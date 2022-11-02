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19:55, 2 ноября 2022Ценности

Слепок руки принцессы Дианы захотели продать почти за три миллиона рублей

Слепок левой руки принцессы Дианы продадут на аукционе минимум за три миллиона рублей

Фото: Hugh Peralta / Reuters

Гипсовый слепок левой руки принцессы Дианы с очертаниями обручального кольца на безымянном пальце захотели продать на аукционе за миллионы рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Экземпляр высотой 24 сантиметра считается единственным слепком руки матери британских принцев Уильяма и Гарри, который был создан при ее жизни и с ее согласия. Слепок изготовил скульптор Оскар Немон в своей студии в Сент-Джеймсском дворце во время работы над бюстом Дианы в 1985 году.

Лот будет представлен на торгах Reeman Dansie в Колчестере, Эссекс, вместе с аналогичным слепком руки Уинстона Черчилля с 8 по 9 ноября. Ожидается, что он уйдет с молотка по цене как минимум 40 тысяч фунтов стерлингов (почти три миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что автомобиль Jaguar X-Type Estate, который принадлежал покойной королеве Великобритании Елизавете II, уйдет с молотка в конце осени без стартовой цены. Зеленый полноприводный универсал с пробегом 120 тысяч километров и светлым кожаным салоном оснащен трехлитровым двигателем V6, автоматической коробкой передач, а также климат-контролем и люком на крыше.

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Карина Черных
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